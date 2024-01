PSG : Il s’enflamme pour Cristiano Ronaldo

Arnaud De Kanel

À 38 ans, Cristiano Ronaldo, sous les couleurs d'Al-Nassr, continue de démontrer pourquoi il demeure l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Sa carrière exceptionnelle a marqué des esprits à maintes reprises, impressionnant par sa constance et son talent indéniable. Danilo Pereira, joueur du PSG et coéquipier de Cristiano Ronaldo en sélection, n'a pas manqué de louer les qualités du Portugais.

Malgré les rumeurs récurrentes entourant une possible arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG, le club parisien a accueilli plusieurs joueurs portugais ces dernières saisons, tels que Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos et Danilo Pereira sans que CR7 ne signe. Ces joueurs ont malgré tout eu l'occasion d'évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo en équipe nationale, à l’image de Danilo Pereira. Le milieu de terrain du PSG a d’ailleurs évoqué la situation actuelle de son compatriote qui empile les buts avec Al-Nassr.

Bonne nouvelle pour cette recrue du PSG https://t.co/DLMMC4Ok7h pic.twitter.com/Rj84oOtOpe — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

«Cristiano n'a pas beaucoup changé depuis que je le connais»

La proximité de Danilo Pereira avec Cristiano Ronaldo est indéniable. Lors du podcast 1 para 1 , le milieu de terrain du PSG s'est enflammé pour son compatriote actuellement en Arabie Saoudite, affirmant : « Cristiano n’a pas beaucoup changé depuis que je le connais. Il a toujours faim, il a toujours cette ambition de marquer des buts et d’être au plus haut niveau. Je pense que c’est ce qui le définit en tant que joueur, et c’est pour ça qu’aujourd’hui il est encore en sélection . »

«Tout ça est aussi dû à sa génétique, à son travail et à sa manière de s’entraîner au quotidien»