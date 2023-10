PSG : «Il n’a pas la technique de Benzema», Riolo charge Mbappé !

Thomas Bourseau

C’est la disette pour Kylian Mbappé qui reste sur quatre sorties sans le moindre but. En outre, le Français essaie de plus en plus de s’immiscer dans la construction du jeu du PSG tel un meneur de jeu. Ce qui agace particulièrement Daniel Riolo qui a tenu à recadrer Mbappé à l’After Foot.

Kylian Mbappé traverse une période inhabituelle pour lui d’un point de vue statistiques. Lors des quatre derniers matchs auxquels il a pris part avec le PSG, le champion du monde tricolore n’a pas trouvé le chemin des filets à une seule reprise.

«Il y a une sorte de volonté chez Mbappé de devenir un passeur»

D’ailleurs, Daniel Riolo a relevé une nouvelle habitude de la part de Kylian Mbappé d’avoir un peu plus la main mise sur le jeu que les saisons précédentes au cours desquelles il pouvait notamment compter sur Marco Verratti, Neymar et Lionel Messi pour lui distribuer des ballons. Mbappé décroche donc souvent pour être au contact du ballon et à la baguette. De quoi faire enrager Daniel Riolo qui a vidé son sac sur les ondes de RMC dimanche soir après la victoire du PSG à Rennes (3-1). « Il y a une sorte de volonté chez Mbappé de devenir un passeur. Je veux bien. Que tu ajoutes ça à ta panoplie je veux bien, mais que tu la substitues à ce qui faisait ta force, à savoir l’accélération, l’élimination, les belles frappes, là j’avoue j’ai un problème. Je comprends pas ».

«Il n’a pas la technique de Benzema Mbappé, ce n’est pas ça sa force»