PSG : Il maudit le Qatar depuis des années

Ce dimanche soir, le PSG se déplaçait à Rennes pour clôturer la phase aller du championnat de Ligue 1. Comme face au RC Lens deux semaines plus tôt, le club de la capitale s'est incliné face à l'équipe dirigée par un certain Bruno Génésio. Le coach de la formation bretonne est la bête noire du PSG.

Une fois n'est pas coutume, le PSG aime se faire peur avant l'échéance la plus importante de sa saison, les huitièmes de finale de Ligue des champions. En effet, Kylian Mbappé, remplaçant au coup d'envoi, et sa bande n'ont pas fait mieux qu'une défaite face au Stade Rennais. Les Parisiens se sont inclinés sur la plus petite des marges (1-0) après un but d'Hamari Traoré. Une nouvelle défaite pour le PSG version QSI face à Bruno Génésio.

Génésio hante les nuits du Qatar

À ce rythme-là, Bruno Génésio va devenir l'ennemi juré du PSG. En menant le Stade Rennais à la victoire dimanche soir, l'ancien coach de l'OL est devenu le plus grand bourreau du PSG depuis l'arrivée de QSI. Il s'agit de son cinquième succès face au club de la capitale. Avant celui-ci, il avait battu le PSG avec Lyon en février 2016, janvier 2018 et février 2019 sur le même score de 2 buts à 1. Avec le Stade Rennais, c'est son deuxième succès contre Paris puisqu'il avait triomphé 2-0 en octobre 2021. Il dépasse ainsi un certain Christophe Galtier et ses 4 victoires sur le PSG. Une victime de plus pour Génésio qui avait disposé dans le passé de Laurent Blanc (2016), Unai Emery (2018), Thomas Tuchel (2019) et Mauricio Pochettino (2021). De passage en conférence de presse, il s'est réjouit de ce succès.

