PSG : Il fait un buzz mondial avec Mbappé et hallucine

Alors qu’on parle de Kylian Mbappé au Real Madrid depuis plusieurs années maintenant, cela fait les choux gras de la presse espagnole. Josep Pedrerol a d’ailleurs provoqué un véritable buzz concernant la star du PSG avec son désormais fameux « tic-tac ». Une expression qui a gagné le monde entier et a surpris la principal intéressé.

Aujourd'hui, dans le monde du football, l’expression « tic-tac » est quasiment entrée dans le langage courant. Cela résulte du feuilleton Kylian Mbappé, qu’on annonçait proche du Real Madrid en 2022. C’est alors Josep Pedrerol qui avait lancé ce « tic-tac », qui depuis a été repris par tout le monde.

« Ça m’a étonné »

Pour 20 Minutes , Josep Pedrerol est revenu sur ce « tic-tac » issu du feuilleton Kylian Mbappé. Le journaliste espagnol explique alors : « La blague qu’il y a avec ce « tic-tac » est dans tous les pays du monde. Ça m’a étonné. On me voit dans la rue et on me dit en anglais : « Je viens d’Arabie Saoudite, tic-tac, tic-tac ». Ça a été une folie ».

« C’était tic-tac »