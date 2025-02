PSG - «Il est différent» : L’énorme coup à 50M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2023, le PSG avait profité d’une clause dans le contrat d’Ousmane Dembélé à Barcelone pour le recruter contre 50M€. Un très joli pour le club de capitale compte tenu de la dimension prise par l’ancien Rennais qui s’impose depuis le début de l’année comme le meilleur buteur européen. Et Luis Enrique ne manque pas de s’enflammer pour son joueur.

Luis Enrique s'enflamme pour Dembélé

« Ousmane a toujours été un joueur différent, peu importe où il joue sur le terrain. Il est différent. C’est un joueur qui a toujours été capable de dribbler et de passer deux-trois adversaires, de faire beaucoup de passes décisives et de marquer des buts, même s’il n’en marquait pas autant que maintenant. Notre objectif avec Ousmane, comme je l’ai déjà dit, c’est de le trouver dans les espaces. Que ce soit à l’intérieur comme numéro neuf ou sur le côté. C’est un joueur qui fait la différence, nous l’avons dit depuis le début. Mais nous savons comment fonctionne la presse », confie-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Ousmane a toujours été un joueur différent»

« En début de saison, vous parliez de Super Barcola, puis tout le monde l’a critiqué et maintenant c’est de nouveau Super Barcola. Pour être joueur du PSG, il faut être préparé à vivre ces situations. C’est pour ça que nous parlons toujours d’un sport d’équipe. À l’intérieur d’une équipe, tout est plus facile. Les bons moments sont plus faciles car ils se partagent et les mauvais moments sont aussi plus faciles car il y a le soutien de tes coéquipiers. C’est l’une des meilleures choses que peut avoir le joueur de football professionnel », ajoute Luis Enrique.