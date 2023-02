PSG : Il échappe au pire avec la justice, son clan sort du silence

Pierrick Levallet

En plus de la crise sportive que le PSG traverse, Nasser Al-Khelaïfi doit également gérer des affaires avec la justice. Le président du club de la capitale est impliqué dans plusieurs dossiers. D'ailleurs, la justice française vient de rendre son verdict pour l'un d'eux, et Nasser Al-Khelaïfi a échappé au pire.

Décidément, Nasser Al-Khelaïfi vit un calvaire en ce moment. Au PSG, le président doit gérer une crise sportive. Le club de la capitale a enchaîné sa troisième défaite consécutive après le revers face au Bayern Munich au Parc des Princes ce mardi. Et sur le plan personnel, Nasser Al-Khelaïfi doit gérer certains soucis avec la justice. Il vient d’ailleurs d’apprendre une excellente nouvelle concernant une affaire dans laquelle il était impliqué.

Soupçonné de corruption, Nasser Al-Khelaïfi peut souffler

Comme le rapporte Le Parisien , la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi, prononcée le 23 mai 2019, pour corruption active concernant les candidatures aux Mondiaux d’athlétisme (2017 à 2019) a été annulée. Selon un arrêt de la Cour de cassation, la justice française est « incompétente pour engager des poursuites sur les soupçons de corruption » visant le président du PSG.

Les Mondiaux d’athlétisme et les Jeux Olympiques dans le viseur du Qatar

Ces soupçons portaient sur deux versements, d’un total d’environ 3,2M€, réalisés en automne 2011 par la société Oryx Qatar Sports Investments (QSI), dirigée par Khalid Al-Khelaïfi (le frère de Nasser Al-Khelaïfi) au profit d’une société de marketing sportif présidée par le fils de l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), Papa Massata Diack. En contrepartie, le Qatar aurait reçu l’appuie de Lamine Diack (ancien président de l’IAAF) pour organiser les Mondiaux d’athlétisme en 2017 ainsi que les Jeux Olympiques de 2020.

«Nasser Al-Khelaïfi a toujours contesté avoir commis la moindre infraction»