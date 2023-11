PSG : Il dénonce une polémique en direct !

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG a longtemps cru qu'il allait concéder une nouvelle défaite en Ligue des champions. Les Parisiens étaient menés par Newcastle jusqu'à la 98ème minute, et un penalty de Kylian Mbappé qui a permis aux joueurs de Luis Enrique d'arracher un match nul. Mais la main ayant entraîné le penalty a suscité beaucoup de débats. Pour Samir Nasri par exemple, il n'y a pas penalty, et l'arbitre aurait fait preuve d'une sorte de compensation.

Ce n'est pas un euphémisme que de dire que le PSG a arraché le match nul hier soir face à Newcastle. D'abord menés au score, les Parisiens ont butté pendant un très long moment sur la défense des Magpies, ne trouvant la faille qu'à la 98ème minute, par Kylian Mbappé, sur penalty.

Une polémique sur le penalty accordé

Le penalty accordé aux Parisiens a fait couler beaucoup d'encre. En effet, de nombreuses voix se sont élevées pour affirmer qu'il n'y avait pas de raison de siffler la main de Valentino Livramento. L'arbitre de la rencontre, Szymon Marciniak a dû avoir recours à la VAR pour prendre sa décision finale.

Nouvelle révélation au Brésil pour ce transfert du PSG https://t.co/WiiQBw0XDw pic.twitter.com/5JkeIvDdJC — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

Samir Nasri évoque une possible compensation