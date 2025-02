PSG : Il défie Luis Enrique à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques matches, le PSG est irrésistible et semble intouchable. Notamment grâce à un secteur offensif très impressionnant qui bénéficie de la polyvalence de plusieurs attaquants. Néanmoins, Bixente Lizarazu met au défi Luis Enrique de réaliser pareille performance en Ligue des champions.

En tout début de saison, Luis Enrique affichait sa volonté de compenser la quarantaine de buts inscrits par Kylian Mbappé par quatre attaquants autour de 12 buts. Un projet qui pourrait aboutir compte tenu du rendement actuel de ses joueurs offensifs qu'il utilise à différentes position. L'entraîneur du PSG a effectivement toujours reconnu qu'il adorait la polyvalence et n'hésite donc pas à alterner le positionnement des ses attaquants en plein match pour rendre les offensives parisiennes imprévisibles. Néanmoins, si cela fonctionne très bien en Ligue 1, Bixente Lizarazu demande à voir en Ligue des champions.

Lizarazu met au défi Luis Enrique

« Il a utilisé trois formules différentes avec Barcola, Kvara et Dembélé au départ, puis ensuite il a changé avec Dembélé à droite et la formule qui a fonctionné c'est de mettre Kvara au poste d'avant-centre et de remettre Barcola sur son côté gauche », analyse-t-il sur le plateau de Téléfoot, avant de poursuivre en défiant Luis Enrique d'en faire autant en Ligue des champions.

«On verra s'il fait autant de changements en Ligue des champions»

« Barcola est beaucoup plus lumineux quand il est côté gauche, et Dembélé je le trouve beaucoup plus lumineux quand il est côté droit. La formule gagnante de la fin du match. Ils ne sont pas très lisibles, ils peuvent surprendre par ce côté mouvant, c'est vrai, mais quand le niveau s'élève, il y a moins d'oxygène et les joueurs préfèrent être à leur poste de prédilection. Donc encore une fois, on verra si ça passe ce cap de Brest, s'il fait autant de changements en Ligue des champions », ajoute Bixente Lizarazu.