PSG : Il déclare sa flamme à Luis Enrique !

Ce samedi soir, c’est face au Stade de Reims que le PSG va tenter de conserver son titre en Coupe de France. Auteur d’une saison remarquable, le club de la capitale impressionne forcément ses adversaires. Pour la latéral droit rémois Sergio Akieme, le travail réalisé par Luis Enrique sur le banc parisien est colossal.

« Luis Enrique, pour nous Espagnols, est une référence au niveau national »

« Il est évident que l'un des éléments les plus importants et les plus clés de l'équipe est l'entraîneur. Luis Enrique, pour nous Espagnols, est une référence au niveau national et il l'a démontré à plusieurs reprises. Il est clair qu'il a beaucoup à voir avec l'attitude des joueurs et les résultats qu'ils obtiennent », a ainsi confié le latéral droit de Reims auprès de AS.