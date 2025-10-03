PSG : Il annonce le prochain crack après Désiré Doué ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grande révélation de la saison dernière au PSG où il s'est imposé comme un titulaire indiscutable en attaque, Désiré Doué est actuellement blessé. Une absence qui profite notamment au jeune Senny Mayulu, qui vient de livrer une grosse performance avec le PSG face au FC Barcelone. Et Pierre Ménès lui prédit déjà un avenir radieux...

Profitant des nombreuses absences du PSG en attaque (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia), Senny Mayulu a été titularisé par Luis Enrique mercredi soir pour le déplacement sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des Champions. Le jeune milieu titi de 19 ans a inscrit le premier but du PSG, et sa performance n'est pas passée inaperçue chez les observateurs tels que Pierre Ménès.

Ménès valide le choix Mayulu « A Barcelone, il a joué faux numéro 9, mais vrai avant-centre pour égaliser, où il a très bien anticipé la mauvaise interception de Cubarsi pour tromper le gardien avec beaucoup de calme. Il a eu de bonnes prises de balles, des bons dribbles transversaux. Il a joué pour l'équipe avec beaucoup d'utilité », explique Ménès sur sa chaine Youtube quant à la performance de Senny Mayulu avec le PSG mercredi soir.