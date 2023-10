PSG : Il annonce du très lourd avec Mbappé

Benjamin Labrousse

Leader du PSG depuis plusieurs saisons, Kylian Mbappé rêve toujours de remporter la Ligue des Champions avec le club de la capitale. Meilleur buteur de l’histoire du club à seulement 24 ans, le prodige de Bondy pourrait encore progresser et atteindre les sommets selon son ancien partenaire à Paris Javier Pastore.

Jusqu’où ira-t-il ? Vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec l’équipe de France à seulement 19 ans, Kylian Mbappé ne parvient pas (encore) à hisser le PSG sur le toit de l’Europe. Pourtant, le rendement de l’attaquant Français reste inouï, lui qui en mars dernier est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club parisien, dépassant ainsi les 200 buts inscrits par Edinson Cavani.

Kylian Mbappé : encore une marge de progression ?

Si sa relation avec les supporters parisiens a parfois été compliquée, Kylian Mbappé semble prédestiné à atteindre le plus haut niveau. Encore jeune (24 ans), le prodige de Bondy a-t-il d’ores et déjà atteint son plein potentiel ?

« J'aime beaucoup Mbappé »