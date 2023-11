PSG : Il annonce du lourd pour cette recrue

Arnaud De Kanel

Le feuilleton Milan Skriniar a tenu en haleine le PSG pendant pratiquement un an. Après avoir raté l'opportunité de le signer durant l'été 2022 et l'hiver dernier, le club de la capitale a finalement bouclé l'arrivée du Slovaque cet été. Fin connaisseur de la Serie A qu'il commente chaque week-end, Gregory Paisley le connait bien et il est persuadé qu'il va monter en puissance dans les prochains mois.

Titularisé pour la dixième fois de la saison ce week-end en Ligue 1 avec le PSG, Milan Skriniar enchaine sans pur autant convaincre à 100%. Le défenseur slovaque doit s'habituer à un nouveau championnat qu'il ne connait pas encore. Gregory Paisley a commenté plusieurs de ses matchs avec l'Inter Milan. Il le trouve décevant pour le moment mais il ne l'enterre pas pour autant, bien au contraire.

Surprise, le PSG a refusé 50M€ pour son crack ! https://t.co/asjcmAvFnC pic.twitter.com/nAqDqxCOwo — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

«Je l’ai vu plus performant dans un contexte différent»

Invité à commenter les débuts de Milan Skriniar avec le PSG pour Le Parisien , Gregory Paisley a confié : « Je suis un peu mitigé dans la mesure où je l’ai vu plus performant dans un contexte différent avec une défense à trois qui lui apporte plus de sécurité dans la relance ou dans sa manière de défendre. Là, je le sens vraiment emprunté quand il a le ballon. La relance n’est pas sa qualité première mais il était capable de casser les lignes, d’allonger le jeu avec précision. À Paris, je le trouve emprunté également dans ses appuis, quand il doit se retourner. Le fait qu’il soit aligné dans l’axe gauche ne l’aide pas non plus. Je suis également mitigé par rapport à sa manière de défendre, est-ce que c’est dû à sa blessure ? C’est possible. »

«On verra le vrai Skriniar après la trêve de décembre»