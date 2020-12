Foot - PSG

PSG : Ibrahimovic, Thiago Silva... Cette énorme sortie sur le rôle de Neymar !

Publié le 14 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

Leader sportif incontestable du PSG, Neymar n'est pas pour autant un patron dans les vestiaires comme l'était Zlatan Ibrahimovic par exemple d'après plusieurs sources à Paris.

Indiscutable sur le plan sportif, Neymar semble plus en retrait dans les vestiaires. Patron sur le terrain, le numéro 10 du PSG laisse le leadership à ses coéquipiers en coulisses. C'est la raison pour laquelle le Brésilien ne fait pas partie du conseil des sages de Thomas Tuchel qui se compose de Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé, Marco Verratti et Keylor Navas. Un choix expliqué par l'entraîneur du PSG. « Honnêtement je ne sais pas. Je parle beaucoup avec lui. C'est important qu'il soit libre de dire ce qu'il pense tactiquement et humainement. Il n'est pas parmi les cinq car je ne veux pas qu'il soit distrait avec ces choses. Il prend la responsabilité sur le terrain, c'est un artiste. Je veux qu'il soit tranquille et concentré sur le terrain. Il doit jouer avec toute sa liberté et sa concentration », assurait Tuchel en conférence de presse.

«Ce n’est pas dans sa nature d’être leader ailleurs que sur le terrain »