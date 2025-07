PSG : Hakimi écarté, l’annonce inattendue !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En disposant facilement de l'Inter Miami en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG poursuit donc la compétition et peut clairement croire en ses chances d'une victoire finale. Cela signifie que les hommes de Luis Enrique ne partiront pas tout de suite en vacances. Quoi qu'il arrive, le temps pour préparer la prochaine saison sera assez court et le PSG pourrait prendre des décisions concernant ses joueurs. A commencer par Achraf Hakimi susceptible d'être mis au repos.

Hakimi absent pour la reprise de la Ligue 1?

Achraf Hakimi est l'un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique cette saison et il ne ménage pas ses efforts. L'international marocain va devoir enchaîner très vite avec une saison éprouvante pour lui puisqu'en plus de toutes les compétitions prévues avec le PSG, il faudra aussi se rendre disponible en sélection. « Il va devoir jouer la CAN avec le Maroc et la Coupe du Monde. On peut faire confiance à Luis Enrique pour gérer ses effectifs. Je serais étonné que l'on voit Hakimi porter le maillot du PSG en août » lance Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.