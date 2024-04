PSG : Grande surprise de Luis Enrique, «c’était incroyable»

Arnaud De Kanel

Profitant des absences de Lucas Hernandez et de Nuno Mendes, Yoram Zague a été titularisé pour la première fois de sa carrière en Ligue 1 face à Clermont samedi soir. Une grosse surprise réservée par Luis Enrique qui a forcément fait plaisir au jeune joueur de 17 ans qui ne demande qu'à revivre une telle expérience.

Afin de préserver ses cadres, Luis Enrique a changé tout son onze pour la réception de Clermont, la lanterne rouge du championnat. Cela a profité aux remplaçants mais également aux jeunes comme Senny Mayulu et Yoram Zague, titularisés à la surprise générale par Luis Enrique. Le tout jeune latéral parisien a livré sa réaction au micro de PSG TV .

«Quelque chose que je n’aurais pas imaginé»

« Franchement, c’était incroyable. Sur le moment, tu ne te rends pas compte, on te demande de jouer, d’appliquer les conseils du coach, mais à la fin du match, franchement, c’est incroyable. Quand tu vois le public qui t’encourage, qui crie et qui te supporte. Franchement, c’est quelque chose que je n’aurais pas imaginé. Je suis très content et très fier », a déclaré Yoram Zague. Il souhaite revivre cela assez rapidement.

«Travailler plus pour revivre ce genre d’expérience»