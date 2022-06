Foot - PSG

PSG : Galtier reçoit un premier avertissement pour Neymar

Publié le 29 juin 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Au cœur des discussions ces dernières semaines au sujet de son avenir au PSG, Neymar peut toujours compter sur le soutien de son sélectionneur. Tite ne cesse de défendre le numéro 10 parisien et rappelle également il est un joueur d'axe, et plus de couloir. Probablement un petit tacle adressé à Mauricio Pochettino.

Les critiques s'enchaînent pour Neymar que ce soit sur le plan sportif ou extra-sportif. Il faut dire que le Brésilien peine à retrouver son meilleur niveau au point d'être annoncé sur le départ du PSG. Cependant, Tite, sélectionneur du Brésil, monte au créneau pour Neymar et explique comme le mettre dans les meilleures dispositions.

Mercato - PSG : Incroyable révélation à 200M€ sur le transfert de Neymar https://t.co/vWoxkCPHYR pic.twitter.com/W4YRTKKWEd — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 28, 2022

Tite donne ses consignes pour Neymar

« Il n’est pas un problème, il est une solution. Parfois, ils disent que là (dans l’axe), il fera plus d’erreurs. Sa position lui fait faire plus d’erreurs, car lorsqu’il le fait de manière créative, il sera décisif. Si un entraîneur aligne Neymar sur un côté, je le traiterai d’âne. Ça restreint considérablement la capacité créative d’un joueur avec ces qualités. La créativité n’est pas constance, elle est éventualité, elle est circonstancielle. Il fera plus d’erreurs, oui, car sa capacité créative et l’endroit où il se trouve l’exigent » assure Tite dans le podcast Sexta Estrela .

Un tacle adressé à Pochettino ?

Difficile de ne pas y voir un tacle à Mauricio Pochettino qui a plusieurs fois utilisé Neymar dans le couloir gauche, comme il l'avait fait avec Lionel Messi à droite. Quoi qu'il en soit, Christophe Galtier, nouvel entraîneur du PSG, est prévenu, le numéro 10 brésilien est plus que jamais un joueur d'axe.