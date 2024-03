PSG : Fin de série éclipsée à cause de Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le PSG était toujours parvenu à trouver le chemin des filets depuis le 30 septembre dernier et le nul concédé à Clermont (0-0). Mais ça, c’était avant le déplacement à Monaco vendredi soir qui a mis fin à une série de 26 matchs lors desquels le PSG marquait à chaque fois. La polémique autour de Kylian Mbappé a dissimulé cette statistique.

Kylian Mbappé ne vit actuellement pas la fin de saison escomptée au PSG. En effet, depuis l’annonce de son départ à la direction à la mi-février au terme de l’exercice en cours, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain dispose d’un temps de jeu moins important. En attestent la sortie à Nantes (2-0), la réception de Rennes (1-1) et vendredi soir à Monaco (0-0).

La polémique Mbappé a masqué le terme d’une belle série du PSG

Sorti à la mi-temps et remplacé par Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé a fait beaucoup parler de lui en se rendant dans la tribune de Louis II tout sourire au lieu de rester sur le banc de touche avec le reste des remplaçants et le staff technique. Ce qui a fait jaser, mais qui a dissimulé la fin d’une série pour le PSG.

PSG : Cette annonce de Luis Enrique ne va pas plaire à Mbappé https://t.co/bGAeBAu9CT pic.twitter.com/xQKIAyjADB — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

Le PSG muet pour la première fois depuis le 30 septembre