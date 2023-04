PSG : Fiasco pour Galtier, c’était prévisible

Arnaud De Kanel

La fin de saison vire au cauchemar pour le PSG. Sous la houlette de Christophe Galtier, le club de la capitale connaît sa pire période depuis l'arrivée du Qatar. Le recrutement du Marseillais l'été dernier posait question en raison de son manque d'expérience dans un club de l'envergure du PSG. Didier Roustan était persuadé depuis le départ que Galtier se planterait.

Le constat est accablant pour Christophe Galtier. Son aventure au PSG est un échec. Pourtant, l'entraineur se voulait ambitieux en début de saison malgré toutes les critiques à son égard. Galtier voulait faire taire ses détracteurs mais il n'y parvient pas. Sa venue était critiquée en raison de son inexpérience dans un top club, ce qui laissait place au doute pour la saison à venir. Didier Roustan avait prédit l'échec de Christophe Galtier, il ne s'est pas trompé.

«Je n’ai jamais cru en Christophe Galtier au PSG»

Sur le plateau de L'Equipe du Soir, Didier Roustan a évoqué le cas Christophe Galtier. Comme il l'avait prévu, le coach s'est planté. « Je n’ai jamais cru en Christophe Galtier au PSG. Je pense qu’il aurait dû passer un palier supplémentaire parce que, pour gérer ces joueurs-là c’est extrêmement compliqué. Je me disais que peut-être le fait que Campos soit de son côté… mais on dirait que Campos le lâche. Donc, je ne veux pas non plus m’acharner sur lui et il y a quand même des circonstances », a souligné le journaliste, avant de poursuivre.

«Il a perdu sa communication au fur et à mesure»