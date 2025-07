PSG : «Extrêmement immature», il balance sur Dembélé !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde et favori pour l’édition 2025 du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé a souvent été raillé par le passé. Doté d’un talent immense, le numéro 10 a souvent fait preuve de maladresse au cours de ses jeunes années. Formateur à Rennes, Pierre-Emmanuel Bourdeau se rappelle d’un garçon immature.

Une évolution incroyable. Considéré comme un énorme talent à ses débuts en professionnel du côté du Stade Rennais , Ousmane Dembélé a ensuite explosé au Borussia Dortmund , avant de rejoindre le FC Barcelone . En Catalogne, le Français a parfois déçu, raillé pour sa maladresse et son irrégularité, lui qui n’a pas été épargné par les blessures. Au PSG , Dembélé s’est assagi. Métamorphosé et occupant un nouveau rôle sous les ordres de Luis Enrique , le joueur de 28 ans file désormais vers le Ballon d’Or après une saison historique à Paris .

« Il était extrêmement immature et avait besoin de se construire »

« En général, ceux qui ont réussi au plus haut niveau, ce sont ceux qui étaient concentrés très tôt. Celui qui fait exception à la règle, c’est Ousmane (Dembélé), il était extrêmement immature et avait besoin de se construire. Mais dans la génération 2005 : Jacquet, Belocian, Doué, Tel… ils étaient matures. Dans leur conversation, leur façon de parler, leur façon de voir la vie et le football, ils étaient en avance. Les talents comme ça, il faut les accompagner. Mais il y a aussi un énorme travail de suivi personnalisé à Rennes, et forcément, les éducateurs ont leur part de réussite dedans. Ce qu’ils mettent en place c’est vraiment exceptionnel », confie-t-il à FootMercato.