PSG : En soirée avec Neymar, elle balance tout !

Aujourd’hui de retour à Santos, Neymar aura passé 6 saisons du côté du PSG. Joueur du club de la capitale de 2017 à 2023, le Brésilien a longtemps été pointé du doigt pour son hygiène de vie et ses nombreuses soirées notamment. Des fêtes auxquelles la chanteuse Bianca Costa a pu participer. Et aux côtés, le Brésilienne s’est régalée.

Née au Brésil, Bianca Costa est aujourd’hui surtout connue en France. Un succès qui a pu lui permettre d’activer la connexion brésilienne avec un certain Neymar . Pendant 6 saisons, la star du football a évolué au PSG et dans la capitale française, à de multiples occasions, la chanteuse brésilienne a pu côtoyer Neymar . Ayant notamment eu la chance de participer aux fêtes de son compatriote brésilien, Bianca Costa a énormément apprécié ces moments.

« On est devenu de grands amis »

De passage au micro de Mouv, Bianca Costa a ainsi raconté la relation qu’elle a pu voir avec Neymar quand il était au PSG. La chanteuse brésilienne a expliqué : « J’ai eu la chance de connaitre Neymar quand il jouait à Paris. Et là, fallait voir les messages. J’avais tous mes cousins du Brésil, ils m’envoyaient leurs vidéos en train de jouer au foot « ouais s’il te plait, montre à Neymar ». J’étais devenue la star de la famille, j’étais là « les gars calm down, il ne va pas lancer votre carrière stop ». On s’est dit quoi avec Neymar ? J’ai eu la chance de le voir beaucoup, à des déjeuners de famille, on est devenu de grands amis ».