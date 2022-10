Foot - PSG

PSG : En pleine crise interne, Al-Khelaïfi est pris pour cible

Publié le 13 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a depuis onze ans fait face à plusieurs tempêtes et en est toujours ressorti indemne. Alors qu’il se retrouve cité au coeur d’une histoire de détention et que le PSG vit un moment difficile avec un nouveau feuilleton Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a été pris pour cible par Daniel Riolo.

Depuis l’été 2011 et le rachat du PSG par QSI, Nasser Al-Khelaïfi est le président du club de la capitale. Et malgré les grandes décisions internes qui ont depuis été prises, que ce soit pour les changements d’entraîneurs ou de directeurs sportifs, Al-Khelaïfi n’a jamais été mis sur la sellette étant proche de la famille royale du Qatar. Et alors qu’il se trouve dans la tourmente concernant les allégations de détention en 2020 de Tayeb Benabderrahmane, Al-Khelaïfi est toujours en poste bien que son rôle soit pointé du doigt.

Al-Khelaïfi d’une garde proche et de conseillers personnels pas vraiment connaisseurs du PSG ?

Chroniqueur pour RMC , Daniel Riolo fait partie des détracteurs du président Nasser Al-Khelaïfi et du reste du fonctionnement du PSG qui l’interroge comme il l’a affirmé à RMC . « Je ne comprends pas le fonctionnement de ce club, il y a également ses gardes du corps qui lui servent de conseillers, c’est pour dire. Nasser Al-Khelaifi a ses propres conseillers, avec une cour et des gens dans cette cour, c’est une nébuleuse. Il y a Djamel Bouras, je ne sais pas s’il connaît le football, mais il est dans cette cour (...) Dans ses amis, il y a DJ Snake, très proche de Nasser, mais lui est fan du PSG et c’est peut être le seul ».

Mercato - PSG : Campos a la voie libre pour ce transfert à 150M€ https://t.co/KA3uLA4PKL pic.twitter.com/6AMWz34EuB — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

«Deux potes anglais» qui ont conseillé Pochettino à Al-Khelaïfi