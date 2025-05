PSG : En plein rêve, il annonce du lourd sur M6 !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En plus de Canal+, diffuseur officiel de la Ligue des champions, la finale entre le PSG et l'Inter Milan sera également retransmise sur M6 en clair avec aux commentaires Antoine Kombouaré pour la première fois dans ce rôle avec Xavier Domergue.

« Je vais l’accompagner avec mon expertise d’entraîneur et d’ancien joueur mais je vais aussi parler des émotions que je vais vivre là. Je ne suis pas très objectif parce que le PSG, c’est mon club de cœur. De les savoir en finale, ça me fait beaucoup de bien, c’est beaucoup de bonnes sensations », raconte l'ancien joueur du PSG auprès Le Parisien.

«C’est un duel, une finale de rêve»

D'ailleurs Xavier Domergue annonce un moment de rêve ce samedi soir : « C’est un duel, une finale de rêve. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux équipes. L’Inter aussi a un gardien de très grande qualité, Yann Sommer qui réalise une saison extraordinaire, et un duo d’attaquants sans doute au sommet de son art avec Marcus Thuram et Lautaro Martinez, même si pour le moment on a un peu d’incertitude sur le second ».