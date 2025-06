PSG : «Du jamais vu», la guerre est annoncée avec Mbappé

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouvelle escalade dans le conflit entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi. L’attaquant du Real Madrid a déposé plainte contre le PSG pour harcèlement moral. Une démarche lourde de sens, que Pierre Ménès juge fondée. Selon lui, la mise à l’écart du joueur en 2023 constitue un élément central difficile à contester.

Sur sa chaîne YouTube, l’ancien consultant a commenté cette affaire en indiquant que les preuves ne manquent pas. « Quand j’ai appris ça, j’ai été étonné Je pensais qu’il allait porter plainte il y a bien longtemps. Maintenant, le harcèlement est avéré. Tu n’envoies pas un mec de ce niveau dans le loft parce qu’il ne veut pas signer. C’est du jamais-vu. Il a eu des pressions pas jolies, son frère a aussi disparu du groupe professionnel. Je pense qu’il y a énormément de rancœur de la part de Mbappé. C’est une étape de plus dans cette guerre entre le joueur et Nasser Al-Khelaïfi » a confié Ménès lors de son traditionnel Face à Pierrot.

« C’est Kylian qui prend les décisions »

Parallèlement à cette affaire de harcèlement moral, Mbappé espère toujours récupérer auprès du PSG les 55M€, correspondant à ses derniers mois de salaires et des primes impayés. Et comme indiqué par Ménès, les décisions sont bien prises par le joueur, et non par sa mère Fayza Lamari. « Il faut arrêter de croire que c’est sa mère qui décide de tout. C’est Kylian qui prend les décisions. Celui qui a porté plainte, c’est lui » a déclaré l'ancien journaliste ce lundi après-midi.