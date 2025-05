PSG - Donnarumma : Le coup de gueule en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré ses progrès évidents des derniers mois au PSG et qui se sont avérés décisifs dans le parcours en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma n'a pas été meilleur gardien de Ligue 1 dimanche soir lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Et Daniel Riolo n'a pas manqué de pousser un coup de gueule à ce sujet lundi soir en direct sur RMC.

Dimanche soir, à l'occasion des Trophées UNFP récompensant les acteurs de la Ligue 1, Lucas Chevalier (23 ans, LOSC) a été élu meilleur gardien de la saison, lui qui était notamment en concurrence avec Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien du PSG, en très grande forme depuis plusieurs semaines, doit donc s'incliner sur ce coup là, ce qui n'est pas du tout du goût de Daniel Riolo.

« Si je suis Donnarumma, je suis énervé »

En direct dans l'After Foot sur RMC Sport lundi soir, Riolo s'est lâché sur ces Trophées UNFP et l'absence de Donnarumma parmi les lauréats : « Notre petit championnat, il est mort. Ça me fait de la peine de le dire, mais on est en train de la tuer la Ligue 1 avec la répartition qu'on a donnée. Le PSG, ils ont 9 joueurs. Très honnêtement, si je suis Donnarumma, je suis énervé. Sur la deuxième partie de saison, honnêtement, ils mettent le 11 du PSG », explique-t-il.

« Qu'on ouvre les yeux...»

Riolo estime que la LFP tenter de mettre volontairement en avant des joueurs d'autres clubs afin de limiter la domination totale du PSG sur le championnat français : « Allez au bout du truc. Arrêtons d'aller chercher quoi que ce soit. Si on veut se dire la vérité, il y a un gouffre tellement énorme avec le PSG. Qu'on ouvre les yeux sur ce que doit devenir le football », persiste l'éditorialiste de RMC. Un discours qui concerne donc notamment l'absence de Donnarumma dans le onze-type de la saison en Ligue 1.