PSG : Donnarumma envoie un énorme message à Neymar, Messi et Mbappé

Publié le 2 octobre 2022 à 21h15 par Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, le PSG peut compter sur son trio infernal. En effet, Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé affichent une excellente forme ces dernières semaines. Après la victoire du PSG face à l'OGC Nice - match durant lequel la Pulga et le champion du monde français se sont illustrés - Gianluigi Donnarumma n'a pas tari d'éloges à l'égard de la MNM.

Le PSG peut se vanter d'avoir son trio infernal. Depuis la reprise cet été, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar sont en pleine forme. En effet, les trois stars du PSG enchainent les performances XXL depuis plusieurs semaines. Et ce samedi face à l'OGC Nice, ce sont surtout Kylian Mbappé et Lionel Messi qui se sont illustrés. Le premier ayant offert la victoire à son équipe en fin de match (2-1), après être entré à l'heure de jeu, tandis que le second avait ouvert le score grâce à coup franc somptueux.

«Kylian, Leo et Ney sont des joueurs extraordinaires »

Tombé sous le charme du trio infernal du PSG, Gianluigi Donnarumma s'est totalement enflammé après la rencontre. « (Tu as vu le coup franc de Messi tu sais où il va tirer toi ?) Oui (rires). Si c’est dur d’arrêter ce genre de coup franc ? Oui, très dur » , a confié le gardien du PSG au micro de Canal +, avant d'en rajouter une couche.

«Nous sommes contents de les avoir avec nous dans l’équipe»