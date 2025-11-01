PSG : Discussions secrètes avec Luis Enrique, tout est dévoilé !

Le 31 mai dernier, le PSG marquait l’histoire en étrillant l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions (5-0). La stratégie de Luis Enrique a totalement étouffé les Milanais dépassés lors de ce choc européen. En amont de cette finale, l’entraîneur parisien se serait entretenu avec les Ultras Parisiens lors de discussions secrètes.
Le PSG dans la légende. Fin mai, le club parisien a réussi son pari en remportant la Ligue des Champions, le tout en infligeant une sacrée correction à l’Inter Milan en finale. Un succès qui restera dans l’histoire, et qui a démontré lors de ce choc que le plan de jeu de Luis Enrique a été parfaitement respecté.
Luis Enrique a fait briller le PSG
Dans un football alliant possession, mais également contre-pressing intense et démonstration collective, l’entraîneur espagnol a fait du PSG l’une des grandes équipes marquants de la dernière décennie. Le club parisien a totalement étouffé les Interistes, qui n’auront jamais eu la possibilité de se créer du danger. D’ailleurs, il se pourrait que Luis Enrique ait tout prévu en amont de cette finale.
Sa tactique en finale dévoilée aux Ultras
A l’occasion d’un entretien pour le podcast Aliotalk, le journaliste Fabrice Hawkins a révélé qu’avant la finale de la Ligue des Champions, Luis Enrique s’était entretenu avec les Ultras du PSG. Le coach espagnol aurait alors exposé son plan de jeu aux supporters.