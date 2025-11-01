PSG : Discussions secrètes avec Luis Enrique, tout est dévoilé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 31 mai dernier, le PSG marquait l’histoire en étrillant l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions (5-0). La stratégie de Luis Enrique a totalement étouffé les Milanais dépassés lors de ce choc européen. En amont de cette finale, l’entraîneur parisien se serait entretenu avec les Ultras Parisiens lors de discussions secrètes.

Le PSG dans la légende. Fin mai, le club parisien a réussi son pari en remportant la Ligue des Champions, le tout en infligeant une sacrée correction à l’Inter Milan en finale. Un succès qui restera dans l’histoire, et qui a démontré lors de ce choc que le plan de jeu de Luis Enrique a été parfaitement respecté.

Luis Enrique a fait briller le PSG Dans un football alliant possession, mais également contre-pressing intense et démonstration collective, l’entraîneur espagnol a fait du PSG l’une des grandes équipes marquants de la dernière décennie. Le club parisien a totalement étouffé les Interistes, qui n’auront jamais eu la possibilité de se créer du danger. D’ailleurs, il se pourrait que Luis Enrique ait tout prévu en amont de cette finale.