PSG : Didier Deschamps envoie un message clair à Kylian Mbappé !

Publié le 3 octobre 2021 à 20h10 par H.G.

Alors qu’il est parfois reproché à Kylian Mbappé de se montrer trop individualiste, Didier Deschamps ne cache pas qu’il aimerait le voir jouer plus collectif comme ce fut le cas face à Manchester City cette semaine.

Bien qu’il soit considéré comme le meilleur jeune attaquant au monde par beaucoup d’observateurs, Kylian Mbappé est fréquemment pointé du doigt pour ses excès d’individualisme. C’était notamment le cas au cours du dernier Euro, compétition au cours de laquelle l’international français du PSG avait parfois manqué d’esprit collectif. Ainsi, en comparaison, sa performance réalisée contre Manchester City cette semaine (2-0) a fait l’effet d’un vrai bol d’air frais, Kylian Mbappé s’étant montré bien plus altruiste.

Didier Deschamps veut que Kylian Mbappé soit plus altruiste