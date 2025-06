PSG - Désiré Doué : Le pari qui peut rapporter gros à Jérôme Rothen !

Après sa finale de Ligue des Champions XXL face à l’Inter Milan, Désiré Doué est bien évidemment très attendu pour la Coupe du monde des clubs. Ça commence d’ailleurs ce dimanche soir face à l’Atlético de Madrid pour les Parisiens. Et Jérôme Rothen a tenté un coup avec Doué.

« Je vois un buteur, je vois Doué »

Pour RMC, Jérôme Rothen a pris des paris sur ce PSG-Atlético de Madrid. Et pour faire monter sa cote, l’ancien du PSG a tenté un coup avec Désiré Doué : « Le PSG va surfer sur cette formidable épopée en Ligue des Champions. Tu arrives avec un nouveau statut de champion d’Europe, ça va donner encore plus de confiance, de force à ce groupe. En plus, ils y vont avec un état d’esprit de guerrier, ils veulent gagner la compétition. Je vois le PSG qui gagne, les deux équipes qui marquent parce que je pense qu’il y aura beaucoup de buts. Et après, je vois un buteur, je vois Doué. Il a fini la saison en boulet de canon, il est dans la continuité, il a la confiance, c’est un jeune joueur. Donc lui, le physique, il est encore très frais ».