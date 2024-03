PSG : Deschamps envoie un message qui ne va pas plaire à Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce jeudi afin de présenter sa liste pour les matches amicaux contre l’Allemagne et le Chili, Didier Deschamps a bien évidemment été interrogé sur la possibilité de voir Kylian Mbappé participer au tournoi olympique dans la foulée de l’Euro. Et le sélectionneur des Bleus n’affiche pas un grand enthousiasme à cette idée.

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé semble avoir l'intention de disputer les Jeux Olympiques après l'Euro. Néanmoins, plus le temps passe, plus cette option semble improbable. Présent en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a d'ailleurs confirmé que l'Euro restait la priorité pour les joueurs français.

JO 2024 : Le gouvernement Macron interpelle Mbappé https://t.co/mYi41Fjqbs pic.twitter.com/bipGseazy4 — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

«N'oublions pas ce qu'il s'est passé aux derniers JO»

« Arrêtez de penser que c'est moi qui décide. Si Thierry décide de prendre un joueur dans la catégorie d'âge ou au-dessus, il sera dans son équipe. Maintenant en étant le plus factuel possible, j'ai un passé quand même de joueur, l'objectif commun c'est d'avoir la meilleure équipe possible. N'oublions pas ce qu'il s'est passé aux derniers JO, la situation dans laquelle s'est retrouvé Sylvain Ripoll, à cause des clubs français. Que les joueurs aient l'envie, sur la faisabilité c'est du ressort de Thierry, je ne suis pas contre Thierry, je suis avec lui, mais d'un point de vue de joueur c'est très compliqué d'enchaîner les deux compétitions d'un point de vue physique et psychologique. L'objectif reste le même: avoir la meilleure équipe possible. Je souhaite beaucoup de courage à Titi, j'espère qu'il pourra avoir un oui ferme et définitif. Imaginez un joueur qui lui dit oui en juin, mais il change de club entre temps... Lorsque nous serons en stage à Clairefontaine, les choses seront claires entre ceux qui y vont ceux qui n'y vont pas », confie le sélectionneur de l’équipe de France en conférence de presse.

«Mon objectif c'est d'avoir la meilleure équipe, l'Euro reste prioritaire»