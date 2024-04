PSG : Dérapage raciste en plein match !

Thibault Morlain

Ce mercredi soir, le FC Barcelone est donc reparti du Parc des Princes avec une victoire face au PSG. Malgré cet excellent résultat, le club catalan était quelque peu remonté contre un média espagnol. La raison ? Des propos déplacés, qui ont déclenché une polémique raciste, tenus à l'encontre d'un joueur de Xavi : Lamine Yamal.

A 16 ans seulement, Lamine Yamal est le nouveau phénomène du FC Barcelone. Ce mercredi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, l'international espagnol a d'ailleurs été titularisé par Xavi. A l'origine du premier but blaugrana, Yamal a encore une fois montré tout son talent. Mais voilà qu'il a également été l'objet d'un dérapage raciste à l'occasion de cette rencontre de Ligue des Champions face au PSG.

« Il pourrait se retrouver à un feu rouge »

C'est sur la chaine Movistar que German Burgos a tenu des propos déplacés à l'encontre de Lamine Yamal. Voyant le crack du FC Barcelone jongler pendant l'échauffement, il a alors lâché : « Si cela ne fonctionne pas pour lui (dans le football), il pourrait se retrouver à un feu rouge ». Suite à cela, le club catalan a décidé de boycotter le média espagnol, n'accordant aucune réaction après la rencontre.

« Mon intention n'était pas de dénigrer Lamine Yamal »