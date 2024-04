Un «grand joueur» a signé au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'été dernier, Ousmane Dembélé décidait de s'engager avec le PSG. L'ailier rejoignait une jolie colonie française composée de Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani ou encore Kylian Mbappé. Si Xavi a salué le talent de son ancien joueur en conférence de presse, les suiveurs du FC Barcelone n'ont pas hésité à le tacler après son départ.

Le PSG s'est offert plusieurs internationaux français lors du dernier mercato estival, dont Ousmane Dembélé. Le joueur a quitté le FC Barcelone sans laisser un merveilleux souvenir à certains observateurs.

Le Barça tacle Dembélé

Contactés par RMC Sport, des suiveurs du Barça lui reprochent « son manque de sérieux, une attitude quelque peu désinvolte et un manque de considération pour l’environnement du club avec aucune conférence de presse donnée en six ans ». Mais de son côté, Xavi a tenu à mettre en valeur Dembélé.

« Ils nous ont enlevé un grand joueur cet été