PSG : Dembélé menacé en plein match !

Dans le podcast « La Casa del Kun », animé par Sergio Agüero, Alexis Mac Allister a raconté une anecdote impliquant Ousmane Dembélé, survenue lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre Liverpool et le PSG. Après un petit pont du Français, l’Argentin l’a alors menacé de lui attraper le genou la prochaine fois.

« La prochaine fois je t’attrape le genou »

Ousmane Dembélé était en grande forme et Alexis Mac Allister en a été un des premiers témoins. « Après 5 ou 10 minutes de jeu, il était en forme et sur un duel pour attraper le ballon j’ai allongé ma jambe et il m’a mis un petit pont », s'est souvenu le milieu de terrain dans Liverpool, dans le podcast La Casa del Kun de Sergio Agüero. « Il est venu vers moi et il m’a dit: “Frère, la prochaine n’arrive pas si vite” », a poursuivi Alexis Mac Allister, qui n’avait pas vraiment apprécié la provocation d'Ousmane Dembélé et lui a répondu : « “T’inquiète pas, la prochaine fois je t’attrape le genou.” Le problème, c’est que je n’ai jamais réussi à le rattraper. »