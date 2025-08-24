PSG - Dembélé : L’inquiétante annonce de Riolo !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi, face à Angers, le PSG s’est imposé grâce à un but de Fabian Ruiz. Titulaire, Ousmane Dembélé n’a lui pas été en grande réussite, se loupant notamment totalement au moment de tirer un penalty. Faut-il alors s’inquiéter pour le numéro 10 du PSG ? Daniel Riolo a fait une confidence loin d’être rassurante à propos de Dembélé.

La saison dernière, on a eu droit à deux Ousmane Dembélé au PSG. En 2025, le Français a tout simplement été exceptionnel avec des performance qui ont fait de lui aujourd’hui le favori pour le Ballon d’Or. Mais voilà qu’en 2024, pour la première partie de l’exercice, Dembélé accumulait les ratés, faisant alors preuve d’une grande maladresse dans le dernier geste.

Le mauvais Dembélé de retour ? Et voilà que ce Ousmane Dembélé de la première partie de la saison dernière pourrait être de retour. En effet, après la victoire du PSG face à Angers ce vendredi, Daniel Riolo a confié lors de L’After Foot : « Le Dembélé qu'on a vu ce soir, c'est le Dembélé qu'on a vu au début de la saison dernière. Le gars qui ratait une frappe à 5 mètres, en l'occurence un péno. Le gars qui faisait des dribbles ratés ou des matchs moyens, c'est le Dembélé jusqu'au mois de décembre ».