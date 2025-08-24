PSG - Dembélé : L’inquiétante annonce de Riolo !

Ce vendredi, face à Angers, le PSG s’est imposé grâce à un but de Fabian Ruiz. Titulaire, Ousmane Dembélé n’a lui pas été en grande réussite, se loupant notamment totalement au moment de tirer un penalty. Faut-il alors s’inquiéter pour le numéro 10 du PSG ? Daniel Riolo a fait une confidence loin d’être rassurante à propos de Dembélé.
La saison dernière, on a eu droit à deux Ousmane Dembélé au PSG. En 2025, le Français a tout simplement été exceptionnel avec des performance qui ont fait de lui aujourd’hui le favori pour le Ballon d’Or. Mais voilà qu’en 2024, pour la première partie de l’exercice, Dembélé accumulait les ratés, faisant alors preuve d’une grande maladresse dans le dernier geste.
Le mauvais Dembélé de retour ?
Et voilà que ce Ousmane Dembélé de la première partie de la saison dernière pourrait être de retour. En effet, après la victoire du PSG face à Angers ce vendredi, Daniel Riolo a confié lors de L’After Foot : « Le Dembélé qu'on a vu ce soir, c'est le Dembélé qu'on a vu au début de la saison dernière. Le gars qui ratait une frappe à 5 mètres, en l'occurence un péno. Le gars qui faisait des dribbles ratés ou des matchs moyens, c'est le Dembélé jusqu'au mois de décembre ».
Rendez-vous face à Toulouse !
Ousmane Dembélé n’a donc pas été en réussite ce vendredi soir face à Angers. Pour le numéro 10 du PSG, le prochain rendez-vous est pris pour le 30 août prochain avec un déplacement sur la pelouse de Toulouse. L’occasion parfaite pour Dembélé afin de lancer sa nouvelle saison ? A suivre…