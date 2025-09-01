PSG - Dembélé : «J'ai ma théorie», le complot qui va faire halluciner Deschamps !

Lors de la victoire spectaculaire contre Toulouse (6-3), Ousmane Dembélé est sorti sur blessure à 20 minutes de la fin du match. Un coup dur pour le PSG mais également pour l'équipe de France qui entame ses qualifications pour la Coupe du monde vendredi contre l'Ukraine. Cependant, pour Walid Acherchour, il s'agit peut-être d'une blessure diplomatique.
A 20 minutes du coup de sifflet final contre Toulouse (6-3), Ousmane Dembélé a été contraint de quitter ses partenaires en se touchant la cuisse gauche. Bien que la nature de sa blessure ne soit pas connue, le numéro 10 du PSG devrait manquer le rassemblement de l'équipe de France. Mais Walid Acherchour a une théorie sur cette blessure.
La blessure de Dembélé fait parler
« J'ai une petite théorie sur la blessure de Dembélé, ce n'est bien évidemment pas une information. Mais quand j'ai vu la blessure de Dembélé, je me suis dit : "ah le petit changement pour éviter le rassemblement de l'équipe de France" », lance-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.
« Si c'est pas le cas, c'est une petite blessure pas si grave qui peut lui permettre de se reposer pendant 10 jours avec tout ce qu'il a connu l'année dernière avec la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs. (...) Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont déclarer forfait lors des prochains jours », ajoute Walid Acherchour.