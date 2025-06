PSG : Dembélé attaqué, la revanche est annoncée

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ousmane Dembélé a pris sa revanche. Attaqué en début de saison, l'attaquant du PSG a fait taire les critiques en réalisant une année exceptionnelle, marquée par un titre de meilleur buteur en championnat. Ancien de la formation parisienne, Luis Fernandez a salué la progression du champion du monde 2018.

Un rôle tout neuf. Depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé évolue dans un rôle plus axial, ce qui l’a rendu beaucoup plus efficace devant les cages. Et les statistiques parlent d’elles-mêmes. Le joueur du PSG a inscrit 31 buts en Ligue 1, soit la marque la plus haute de sa carrière. Pour Luis Fernandez, le travail fourni par Dembélé cette saison a été conséquent.

« Des critiques sur Ousmane Dembélé, j'ai eu l'occasion d'en faire, parce que j'ai pu le voir évoluer au Barça sur son côté droit. Et sur ses six derniers mois là-bas, il avait déjà commencé à rectifier le tir. Quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, toujours sur son côté droit, il se montrait décisif, mais il lui en manquait toujours un peu dans la finition. En rentrant dans cette surface de réparation, peut-être qu'il ne trouvait pas la bonne position, ou il ne faisait peut-être pas le bon geste. Mais le garçon, sur le terrain, par ses prises de balles, par ses accélérations, il avait quelque chose en lui » a confié Luis Fernandez, ancien entraîneur du PSG.

La victoire de Luis Enrique

Luis Fernandez a souhaité aussi féliciter Luis Enrique, qui a eu le nez creux en le plaçant dans l’axe. « C’est là le véritable mérite de de l'entraîneur, d'avoir su lui donner un peu plus de liberté sur le terrain pour qu'il aille à gauche ou qu'il aille dans l'axe. Et ça l'a peut-être libéré. Il s'est peut-être dit « Je vais leur prouver, je vais le faire », et puis il le fait bien parce qu'il fait aussi du pressing, il harcèle l'adversaire, et ensuite, quand il reçoit le ballon, il peut accélérer, il peut frapper, il peut marquer. Moi, je lui dis « bravo » à Ousmane, parce que c'est un garçon qui a toujours des attitudes positives par rapport au collectif, et ça je lui rendrai toujours, même s'il peut encore avoir du déchet. Parce que c'est ma façon de penser » a-t-il déclaré lors d’un entretien à Culture PSG.