Dembélé - PSG : L'incroyable invitation sur les réseaux sociaux !

Ousmane Dembélé est la figure de proue de cette équipe du PSG, quand bien même il n'en est pas le capitaine ou dispose d'un statut de star. L'attaquant parisien est particulièrement connu et notamment des streamers comme IShowSpeed. Le vidéaste américain l'a par ailleurs défié à la course.

Depuis le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, la grande star du PSG n'est autre qu'Ousmane Dembélé. Le meilleur buteur du Paris Saint-Germain cette saison avec ses 33 réalisations fait beaucoup parler de lui, et pas seulement dans le paysage du football. Présent au tirage au sort des tableaux masculin et féminin de Roland-Garros la semaine dernière, l'attaquant du PSG était aussi de la partie dans les tribunes de Porte d'Auteuil.

IShowSpeed défie Dembélé à la course : «Un jour, si tu le veux» Ousmane Dembélé s'est bâti une belle renommée sur les réseaux sociaux ou avec les streamers. C'est notamment le cas du vidéaste américain IShowSpeed, fan de football et de Cristiano Ronaldo notamment. Invité sur le CBS Sports Golazo cette saison, Speed était présent ce vendredi soir à Munich dans le cadre de la séance d'entraînement du PSG ouverte avant la finale de Ligue des champions contre l'Inter. De quoi lui permettre de défier Ousmane Dembélé. « Un jour, toi et moi devons faire la course », a lancé Speed à l'attaquant lui rétorquant : « Un jour, si tu le veux ».