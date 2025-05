PSG : Ousmane Dembélé, la vérité sur son calvaire !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En 2025, il semble que le PSG voit la meilleure version possible d'Ousmane Dembélé. Son changement de poste à la pointe de l'attaque dans une position mobile lui permet d'être bien décisif d'un point de vue statistiques. Cependant, il a vécu une période très délicate cette saison avec une remise en question.

Depuis la Saint-Sylvestre, Ousmane Dembélé a empilé les buts en affichant un total de 25 unités en 2025 avec le maillot du Paris Saint - Germain grâce notamment à un repositionnement plus axial à la pointe de l'attaque. Avant cela, Dembélé occupait l'aile droite de l'avant-garde parisienne et n'affichait pas le même réalisme statistiquement parlant.

«On a changé cette mentalité»

« Il fallait changer la dynamique, l'équipe a aussi élevé son niveau, et moi aussi. Je suis content de tout ce qu'on a fait depuis le mois de janvier surtout. On a changé cette mentalité et puis on essaie de continuer et d'aller jusqu'à la victoire ». a confié Ousmane Dembélé en conférence de presse ce vendredi soir à 24 heures du choc en finale de Ligue des champions contre l'Inter.