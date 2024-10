PSG : «De grandes choses» vont arriver pour le successeur de Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté par le PSG en 2023, Bradley Barcola a fait ses gammes avant de se hisser comme l'un des atouts principaux de l'équipe depuis le début de la saison. Le jeune ailier gauche semble reprendre avec succès le rôle de Kylian Mbappé, avec moins de facilités certes, et il pourrait réussir à devenir le leader de cette équipe. A 22 ans, il fait déjà partie des meilleurs buteurs de Ligue 1 et le secret pourrait résider dans sa mentalité.

Depuis le début de la saison, Bradley Barcola réussit de plus en plus souvent à s'illustrer avec le PSG. L'ancien Lyonnais était le meilleur buteur de Ligue 1 avant la rencontre face à l'OM ce dimanche soir et ses qualités commencent à être reconnues par tout le monde. Pour Lucas Digne, il fait preuve d'un calme exemplaire qui lui permet d'assurer sur le terrain. Et avec le temps, il pourrait réussir à monter en puissance.

Barcola prêt à passer la vitesse supérieure ?

Présent lors des deux derniers rassemblements des Bleus, Lucas Digne a eu la chance de découvrir de près les qualités de Bradley Barcola. Ce dernier l'a impressionné par sa capacité à gérer ses émotions. « Il est facile dans tout, il est très calme. C'est impressionnant le calme qu'il arrive à garder dans sa situation maintenant et avec son éclosion. Donc c'est super parce qu'il ne peut que lui arriver de grandes choses s'il garde cette mentalité là » a-t-il confié dans Téléfoot.

Barcola sur la bonne voie

Malgré quelques critiques lorsqu'il ne réussit pas forcément à s'illustrer lors d'un match, Bradley Barcola fait très souvent la différence et c'est ce qui compte. A 22 ans, il est entré dans une nouvelle dimension cette année. « Depuis le début de saison il marque et il est décisif, c'est ce qu'on demande à un joueur offensif. Donc je lui souhaite de continuer » commente de son côté Christopher Nkunku.