PSG : Dans la légende, il enterre Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est celui qui a battu tous les records de précocité à l'AS Monaco et au PSG en Ligue des champions. Néanmoins, à 19 ans et 362 jours, Désiré Doué a remporté une Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, le tout en inscrivant un doublé et adressant une passe décisive. De quoi faire de lui l'élu et d'enterrer plusieurs grands noms de la compétition au passage.

Kylian Mbappé a tout raflé avec le PSG... sauf la Ligue des champions qu'il s'en est allé chasser avec le Real Madrid, club le plus titré dans cette compétition avec 15 trophées. Après son départ l'été dernier, le jeune Désiré Doué a déposé ses valises au Paris Saint-Germain quelques semaines après avoir célébré son 19ème anniversaire.

Désiré Doué, encore mieux que Cristiano Ronaldo ! Et à trois jours de souffler sa 20ème bougie, Désiré Doué est entré dans l'histoire de la Ligue des champions samedi soir. Grâce à son doublé et sa passe décisive pour Achraf Hakimi pendant la finale contre l'Inter (5-0), il est le premier joueur à réaliser cette performance depuis Cristiano Ronaldo pendant la finale de C1 de 2014 entre le Real Madrid et l'Atletico de Madrid qui avait marqué et fait une passe décisive. Par ailleurs, il est l'unique joueur de l'histoire à être impliqué sur 3 buts en finale de Ligue des champions et le plus jeune à inscrire un doublé en finale de C1.