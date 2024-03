PSG : Coup de blues pour le pote de Mbappé ?

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani a été au four et au moulin mardi soir à l’Orange Vélodrome. Pour le deuxième et dernier match de la trêve internationale de l’équipe de France face au Chili (3-2), l’avant-centre du PSG a inscrit un but et délivré une passe décisive. Sa joie pendant sa célébration s’oppose à son comportement en club. Explications.

Mardi soir, au moment où l’équipe de France venait d’égaliser face au Chili au Vélodrome grâce à Youssouf Fofana, Randal Kolo Muani s’est élevé plus haut que son vis-à-vis afin de placer une tête croisée dans le petit filet de Claudio Bravo, servi par Theo Hernandez.

Kolo Muani tout sourire avec l’équipe de France…

De la sorte, l’attaquant du PSG donnait l’avantage à l’équipe de France avant de délivrer une passe décisive à Olivier Giroud en toute fin de match (3-2). Lors de la célébration de son but, Kolo Muani est apparu tout sourire en enlaçant ses coéquipiers.

Mbappé - PSG : Il annonce son départ en privé ! https://t.co/hv9vbkM7Y1 pic.twitter.com/B2DkghRTLS — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

...et traîne son spleen au PSG ?