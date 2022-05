Foot - PSG

PSG - Clash : Cette sortie surréaliste sur Neymar !

Publié le 5 mai 2022 à 4h15 par Arthur Montagne

Interrogé sur la saison de Neymar, Jean-Michel Larqué fracasse littéralement le numéro 10 du PSG qu'il ne considère comme étant un mercenaire.

Avec l'arrivée de Lionel Messi au PSG l'été dernier, Neymar retrouvait un joueur aux côtés duquel il avait brillé à Barcelone. Par conséquent, les retrouvailles entre les deux stars, qui devaient épauler Kylian Mbappé, étaient très attendues. Finalement, le trio n'a jamais atteint le niveau qu'on attendait, à commencer par Neymar, qui a de nouveau connu des pépins physiques et qui a semblé en retrait cette saison. Jean-Michel Larqué n'est d'ailleurs pas tendre avec le numéro 10 du PSG.

«Neymar a trouvé un pigeon : Nasser Al-Khelaifi»