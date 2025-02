PSG - Clash : Al-Khelaïfi, l’annonce totalement inattendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la fuite d’une vidéo de la réunion impliquant les présidents de Ligue 1, Nasser Al-Khelaïfi est dans l’œil du cyclone. Vivement critiqué, le patron du PSG s’était notamment écharpé avec John Textor. Cependant, Maarten Petermann, propriétaire du LOSC, prend la défense du dirigeant qatari.

Il y a quelques jours, une vidéo d'une réunion de la LFP impliquant plusieurs présidents de clubs de Ligue 1 a fuité. On y voit notamment Nasser Al-Khelaïfi s'écharper avec John Textor. A la suite de cette vidéo, le président du PSG a clairement été critiqué et pris pour cible de la situation actuelle du football français. Des accusations jugée excessives par Maarten Petermann, propriétaire du LOSC.

Le patron du LOSC défend Al-Khelaïfi

« Il ne voulait même pas être impliqué. Pour beIN, c'était compliqué: la chaîne a un accord de distribution avec Canal+ et venait de devenir rentable. Mais nous avons poussé beIN pour ces 100 millions d’euros supplémentaires (pour acquérir l’affiche non diffusée par DAZN, NDLR). Par rapport à l'inconnu de la création d'une chaîne de la Ligue, avec de nombreux petits clubs ayant besoin de garanties minimales sur leurs revenus pour le processus d'approbation de la DNCG, c'était le bon choix. (…) Sauf que le 14 juillet, tout le monde n'avait pas le même niveau d'information. On a présenté aux présidents un résultat final qu'ils n'aimaient pas, deux options pas si intéressantes, avec de mauvaises implications financières pour eux. Et comme dans tous les cas où l'argent à partager diminue, les gens s'énervent. Mais quand vous avez toutes les infos, vous comprenez l'agacement de Nasser. Être attaqué juste parce que les gens ne savent pas ce que vous avez fait pour essayer d'aider, ça peut faire monter les émotions », raconte-t-il dans les colonnes de L’ÉQUIPE.

Relancé sur les accusations de conflits d’intérêt concernant Nasser Al-Khelaïfi, à la fois président du PSG et du beIN Group, Maarten Petermann ne semble pas particulièrement dérangé par cette situation. « Non, j'ai vu de mes propres yeux Nasser à Londres (lors des négociations avec DAZN) se tenir à l'écart, attendre dans une autre pièce pendant la négociation avec beIN. J'ai participé aux négos avec Yousef (Al-Obaidly, PDG de beIN Sports France et DG de beIN Media Group) et nous avons eu des échanges très houleux. Après tout, sa chaîne n'est pas une organisation caritative... Et sur ce sujet, Nasser ne s'est joint à la fameuse visio qu'à contrecœur lorsque les frustrations ont pris de l'ampleur, compte tenu de la pression et du peu de temps que nous avions pour trouver une solution », conclut le propriétaire du LOSC.