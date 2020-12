Foot - PSG

PSG : Christophe Galtier déclare sa flamme à Neymar !

Alors que le PSG se déplacera à Lille ce dimanche sans Neymar, Christophe Galtier a malgré tout tenu à afficher toute son admiration pour l’international brésilien.