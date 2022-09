Foot - PSG

PSG : Galtier lance un avertissement à Sergio Ramos

Publié le 19 septembre 2022 à 10h10 par La rédaction

Le PSG a enchainé un quatrième match sans encaisser de but en Ligue 1. Tombeurs de l'OL, les Parisiens affichent une belle solidité défensive, incarnée par le retour en forme de Sergio Ramos. Christophe Galtier s'en félicite et justifie le placement de Ramos dans l'axe droit de sa défense à trois.

Les hommes de Christophe Galtier se sont à nouveau imposés en championnat face à l'OL ce dimanche (0-1). Le PSG a repris la tête de la Ligue 1 et a gardé sa cage inviolée pour la quatrième fois consécutive. La défense à trois de Galtier fonctionne, et cela notamment grâce à Sergio Ramos.

« Ce soir, il a un provoqué un déséquilibre »

En conférence de presse, Christophe Galtier a justifié le placement de son défenseur, relevant tout même un déséquilibre et de sa part et lui faisant remarquer : « Sergio Ramos est très à l'aise en tant que défenseur central droit. Il participe beaucoup sur le côté et ce soir il a même participé un peu trop (en allant vers l'avant) ce qui a provoqué un certain déséquilibre » confie le coach du PSG.

Marquinhos s'enflamme pour Ramos