PSG - Chevalier remplacé : Un Marseillais vend la mèche !

Depuis que Matvey Safonov a livré une prestation convaincante contre le Stade Rennais en l'absence de Lucas Chevalier, le débat sur les portiers du PSG a repris. Cependant, selon Steve Mandanda, il n'y a aucune raison pour que l'ancien Lillois soit menacé par l'international russe à court terme.

En l'absence de Lucas Chevalier samedi, Matvey Safonov était titulaire pour la première fois de la saison avec le PSG. Et face au Stade Rennais, il a réalisé une prestation très convaincante, au point que le débat pour le portier titulaire parisien soit relancé. Mais Steve Mandanda ne veut pas en entendre parler.

Mandanda est catégorique pour Chevalier « C’est un poste particulier. Aujourd’hui, le coach a montré sa confiance envers Chevalier à plusieurs reprises, ils ont été le chercher, donc forcément c’est pas après un très bon match de Safonov que Lucas Chevalier ne jouera pas. Ce n'est pas parce que Safonov fait un arrêt qu’ils vont remettre en question le talent de Chevalier », a confié l'ancien portier de l'OM sur le plateau du Canal Football Club.