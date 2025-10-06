PSG - Chevalier : La promesse qui a tout changé !

Avant de signer au PSG cet été, Lucas Chevalier évoluait au LOSC où il a gravi les échelons depuis l'âge de 13 ans. Pourtant tout aurait pu être différent pour lui si son entraîneur de l'époque, Karim Boukrouh, n'avait pas cru en lui. En effet, de 2010 à 2014, Lucas Chevalier évoluait à l'AS Marck et a fait ses preuves au LOSC.
Pour son gardien, le PSG a fini par choisir Lucas Chevalier. Le Français de 23 ans est en belle progression depuis deux ans et doit encore faire ses preuves dans le club de la capitale. Dans sa jeunesse, il montrait déjà des qualités évidentes et s'il en est là aujourd'hui, c'est en partie grâce à Karim Boukrouh.
L'incroyable signature au LOSC
En rejoignant le centre de formation du LOSC en 2014, Lucas Chevalier a vu sa vie changer. D'après son entraîneur de l'époque, il présentait des qualités évidentes pour ce niveau. « Ensemble, on a fait beaucoup de travail au pied pour optimiser ce qui n’était pas forcément sa qualité première, mais qui l’est devenu au fil du temps. Et j’avais dit à son papa que lorsque je signerais dans un club professionnel, j’amènerais son fils avec moi » débute Karim Boukrouh pour Le Parisien.
« Il a mis tout le monde d’accord »
Déjà bon gardien à 12 ans, Lucas Chevalier a rejoint le LOSC assez vite grâce à son entraîneur avant de connaître une trajectoire incroyable vers le monde professionnel. « Ils ont quand même hésité parce qu’ils avaient un autre bon gardien et qu’ils ne voulaient pas le mettre en concurrence. Mais lorsque Lucas est venu faire un essai, en novembre 2013, il a mis tout le monde d’accord » précise Karim Boukrouh.