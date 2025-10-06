PSG - Chevalier : La promesse qui a tout changé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avant de signer au PSG cet été, Lucas Chevalier évoluait au LOSC où il a gravi les échelons depuis l'âge de 13 ans. Pourtant tout aurait pu être différent pour lui si son entraîneur de l'époque, Karim Boukrouh, n'avait pas cru en lui. En effet, de 2010 à 2014, Lucas Chevalier évoluait à l'AS Marck et a fait ses preuves au LOSC.

Pour son gardien, le PSG a fini par choisir Lucas Chevalier. Le Français de 23 ans est en belle progression depuis deux ans et doit encore faire ses preuves dans le club de la capitale. Dans sa jeunesse, il montrait déjà des qualités évidentes et s'il en est là aujourd'hui, c'est en partie grâce à Karim Boukrouh.

L'incroyable signature au LOSC En rejoignant le centre de formation du LOSC en 2014, Lucas Chevalier a vu sa vie changer. D'après son entraîneur de l'époque, il présentait des qualités évidentes pour ce niveau. « Ensemble, on a fait beaucoup de travail au pied pour optimiser ce qui n’était pas forcément sa qualité première, mais qui l’est devenu au fil du temps. Et j’avais dit à son papa que lorsque je signerais dans un club professionnel, j’amènerais son fils avec moi » débute Karim Boukrouh pour Le Parisien.