Foot - PSG

PSG : Cette terrible sortie sur le malaise Neymar !

Publié le 19 septembre 2021 à 18h15 par La rédaction

En difficulté en ce moment, Neymar fait l’objet de pas mal de critiques. Et selon Edouard Cissé, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même.

Si le talent de Neymar n’est pas à prouver, ses performances posent question depuis quelques mois. Parfois nonchalant ou trop individualiste, le Brésilien peut irriter par son comportement sur le terrain. Et l’ancien Barcelonais sera d’autant plus scruté avec l’arrivée de Lionel Messi, avec qui la connexion doit être rétablie. Pour Edouard Cissé, ancien joueur du PSG, Neymar est en train de perdre son football.

« C’est un pur joueur, rien à dire, mais il se transforme en enfant gâté et force tout »