PSG : Cette folle anecdote sur Ronaldinho

Benjamin Labrousse

Faisant partie des légendes absolues du PSG, Ronaldinho a marqué toute une génération de supporters parisiens avant son départ vers le FC Barcelone en 2003. Encore très jeune lors de son passage au sein du club français, le Brésilien a alterné le bon et le moins bon à Paris. Dernièrement, l’ancien joueur Vikash Dhorasoo a lâché une confidence étonnante à l’égard du Ballon d’Or 2005.

En 2011, le PSG a été racheté par le fonds d’investissement qatari QSI. Sous la présidence de Nasser Al-Khelaïfi, le club de la capitale n’a cessé de croître, jusqu’à devenir la saison dernière le club français le plus titré au niveau du championnat de France (11 titres de champion). Mais avant ce passage sous pavillon qatari, le PSG a également connu son lot d’histoire, avec le passage de grandes vedettes comme Ronaldinho.

Ronaldinho, star absolue du PSG

Formé à Grêmio, le fulgurant brésilien débarque au PSG à l’été 2001 contre 4,8M€. Numéro 21 dans le dos lors de ses premières apparitions en France, Ronaldinho éblouit les pelouses de Ligue 1. Toutefois, au sortir d’une Coupe du monde 2002 remportée par le Brésil, les prestations de Ronnie ont parfois déçu à Paris…

«J’ai noté ça dans un calepin»