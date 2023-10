PSG : «C'était horrible», ce joueur de l'OM va sauver Dembélé

Amadou Diawara

Avant de rappeler Jonathan Clauss lors de ce rassemblement, Didier Deschamps positionnait Jules Kounde ou Benjamin Pavard dans le couloir droit de sa défense. Alors que le joueur de l'OM a fait forte impression face aux Pays-Bas, Christophe Dugarry s'est totalement enflammé, affirmant qu'Ousmane Dembélé allait jouir de son retour chez les Bleus.

Non sélectionné pour la Coupe du Monde au Qatar, Jonathan Clauss n'avait pas été rappelé par Didier Deschamps depuis. Préférant se priver du joueur de l'OM, le sélectionneur de l'équipe de France alternait entre Benjamin Pavard et Jules Kounde dans le couloir droit de sa défense. Et pourtant, ces deux joueurs sont beaucoup plus à l'aise dans l'axe.

«Quand je voyais Dembélé avec ce pauvre Koundé...»

Alors que Jonathan Clauss a réalisé un grand match contre les Pays-Bas, Christophe Dugarry s'est réjoui de son retour. « Quel bonheur d’avoir un latéral qui joue vers l’avant. Mais quel bonheur. Je n’en pouvais plus des passes vers l’arrière de Koundé, c’était une purge. C’était horrible. Il n’allait même pas jusqu’au centre. Et encore, si ce n’était que les centres le problème. Dès qu’il recevait un ballon dans son couloir, il était orienté vers l’arrière. C’était insupportable » , a confié l'ancien buteur de l'OM dans l'émission Rothen s'enflamme ce lundi.

«...ça me faisait de la peine pour lui»