PSG : «C’est un fou», il se lâche sur Luis Enrique

Après seulement une saison au PSG, Christophe Galtier a été destitué de ses fonctions sur le banc parisien. L'ancien du LOSC a été remplacé par Luis Enrique, sans poste depuis son départ de la sélection espagnol. Lucas Hernandez a d'ailleurs fait quelques confidences au sujet de l'ex-entraîneur du FC Barcelone.

Après une saison marquée par les polémiques et les résultats sportifs décevants, Christophe Galtier a été destitué de ses fonctions d’entraîneur du PSG. L’ancien coach du LOSC a été remplacé par Luis Enrique sur le banc parisien. L’ex-sélectionneur de l’Espagne a cependant connu quelques difficultés à ses débuts dans la capitale.

La méthode Luis Enrique fait effet au PSG

Mais plus le temps passe, plus les choses semblent s’améliorer au PSG. La patte de Luis Enrique se fait sentir dans le jeu parisien et sa méthode commence à prendre effet dans un groupe qui se veut plutôt soudé depuis le début de saison. Il faut dire que l’ancien technicien du FC Barcelone essaye de garder une bonne ambiance dans le vestiaire. Lucas Hernandez est d’ailleurs allé dans ce sens dans un entretien accordé au Parisien .

«Il nous chambre de temps en temps»